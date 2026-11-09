Alfredo Adame celebra boda simbólica con Benicia Zúñiga mediante ritual de Feng Shui

El actor y presentador mexicano Alfredo Adame celebró este 9 de noviembre de 2026 una sorpresiva ceremonia de unión con su pareja, la empresaria Benicia Zúñiga, tras varios meses de noviazgo. El enlace no consistió en una boda civil o legal tradicional, sino en un ritual de compromiso espiritual basado en el Feng Shui, llevado a cabo al aire libre.

Durante la ceremonia que fue celebrada frente a allegados y medios de comunicación, el presentador sorprendió al revelar que Zúñiga es la mujer que esperó toda su vida. Aunado a esto anunció su intención de buscar la reconciliación con sus tres hijos con quien tiene un distanciamiento desde 2017.

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¿Cómo fue la boda de Alfredo Adame con Benicia Zúñiga?

El ritual energético fue guiado por una especialista en la materia, durante este espacio, la pareja procedió a realizar el intercambio de votos. Al recibir los elementos simbólicos de la ceremonia, Alfredo Adame dedicó palabras de afecto hacia Zúñiga expresando: “Te amo y ¿sabes qué es esto? Nuestra primera bendición”.

Al concluir la bendición, Adame cerró el acto preguntando entre sonrisas “¿Ya puedo besar a la novia?”, sellando el momento con un abrazo ante los presentes. En declaraciones, el actor de 68 años se mostró emocionado y afirmó haber encontrado la estabilidad sentimental tras sus uniones fallidas con Diana Golden y Mary Paz Banquells.

Adame definió a Benicia Zúñiga como una persona culta, con valores y preparados escrúpulos. Además del compromiso de pareja; el conductor reveló que este nuevo vínculo emocional lo ha motivado a buscar la reconciliación con sus tres hijos, con quienes mantenía una fractura familiar e incomunicación desde hace casi una década.

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