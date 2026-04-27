Imprimirían más placas en Campeche si se supera el padrón vehicular

Al concluir el pago del impuesto de la renovación de placas de los 300 mil vehículos registrados en la Secretaría de Administración y Finanzas, y tener un mayor número de unidades, se imprimirían más para cubrir a todas e incluso las 150 mil motocicletas contabilizadas, informó el titular de la SAFIN, Jezrael Isaac Larracilla Pérez.

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Cuando dio a conocer el proceso de emplacamiento del 2026, la SAFIN estimó que el cobro de los impuestos a recaudar por dicho concepto serían por unos 380 millones de pesos. Al corte del 31 de marzo, la dependencia estatal informó que la suma recaudada era por 317 millones de pesos.

Explicó que la Secretaría sigue cobrando, haya una persona que necesita hacer el cambio de placa, por lo que no detienen el procedimiento y lo pueden hacer en cualquier momento, aunque aclaró que a quiénes estén retrasados se les aplica un recargo.

Finanzas, agregó, no tiene un limitante, ya que en caso de registrarse un número mayor de vehículos a lo propuesto y se necesitaran más placas, de acuerdo con el procedimiento adquirirán más, ya que el proveedor es quien debe surtirlas de acuerdo con el contrato que tienen firmado.

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JGH