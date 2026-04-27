Tortugas enfrentan grave amenaza en Campeche por golpe de lanchas, redes y el virus “fibropapiloma”

Factores como el cambio climático, que propicia el aumento en la temperatura del agua, así como diversos contaminantes vertidos en el mar, provocan la aparición de enfermedades en las tortugas que pueden ocasionar su muerte, principalmente en las especies blancas o verdes, dio a conocer el coordinador del campamento de Seybaplaya “Yuumtsil Kaab Naab” (Guardián del Mar), Luis Antonio Góngora Domínguez.

El especialista explicó que estos factores pueden propiciar la proliferación del virus del fibropapiloma, el cual afecta a los quelonios, sobre todo a las especies blanca y verde, donde se ha observado una mayor incidencia de la enfermedad.

Detalló que entre los casos de varamiento de tortugas, los campamentos también registran ejemplares que son golpeados por lanchas, se enredan en redes pesqueras o se ahogan, por lo que posteriormente arriban sin vida a las costas. Asimismo, se han identificado casos asociados al fibropapiloma.

Noticia Destacada Campeche registra mayor tasa de embarazos en jóvenes de 15 a 19 años a nivel peninsular

En el caso del campamento de Seybaplaya, se tiene registro de al menos tres tortugas con este padecimiento viral.

Señaló que en el Estado no se cuenta con un centro de atención especializado para este tipo de enfermedades, por lo que el más cercano se encuentra en Xcaret, Quintana Roo, lo que complica el traslado de los ejemplares.

Al tratarse de una enfermedad viral, la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabicce) no la considera una emergencia, sino parte del proceso natural de los quelonios.

Noticia Destacada Campeche solo cuenta con cinco cenotes habilitados para el turismo; piden rescatarlos

Entre las causas de mortalidad de tortugas, insistió en que además de los golpes por embarcaciones y el enredo en redes de pesca, también influyen lesiones, la ingesta de basura o de alimentos contaminados que afectan su organismo.

Agregó que el propio fibropapiloma puede derivar en la muerte del animal, ya que les impide nadar o alimentarse, provocando su debilitamiento hasta fallecer.

Este padecimiento, subrayó, tiene mayor incidencia en la tortuga verde y la carey; sin embargo, en algunos casos es posible tratarlo, lo que permite prolongar su ciclo de vida.

En el campamento de Seybaplaya arriban principalmente las especies carey, blanca y lora, mientras que la caguama y laúd se registran en otros puntos de la costa campechana.