Choque por alcance genera intenso tráfico durante la hora pico en Zona Hotelera de Cancún

Un choque por alcance sin dejar lesionados ni daños severos entre dos vehículos causó una larga fila de intenso tráfico en el Blvd Kukulcán en el Kilómetro 1.5 en dirección hacia la Av. Bonampak.

Los conductores mencionaron que pese a estar más de 30 minutos esperando alguna atención, ningún oficial de tránsito se detuvo a apoyar, y el tiempo de respuesta de sus aseguradoras también fue tardado de más de 30 minutos. Mientras tanto, tuvieron que soportar consignas e insultos de automovilistas estresados.

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Los hechos sucedieron alrededor de las 3 de la tarde cuando por no medir distancias un automóvil gris MG se impacta contra otro automóvil Changan a la altura del kilómetro 1.5, metros antes de llegar al distribuidor vial de puerto Cancún.

Tras el choque, los conductores tuvieron que hacerse de paciencia, puesto que esperaron durante más de media hora la atención de la aseguradora de uno de los implicados, pero quien brilló por su ausencia fueron elementos de tránsito o policía que no se detuvieron a averiguar lo ocurrido pese a que pasaron algunas unidades, según los involucrados.

El choque provocó retrasos tanto para coches particulares como de transporte público / Henry Bresón

La larga fila de tráfico que se generó desde el puente Cálida en dirección a la ciudad haciendo que un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros se vuelva "eterno".

Los desafortunados conductores tuvieron que soportar toda clase de insultos que otros conductores gritaban mientras tocaban sus claxons. Finalmente llegó uno de las aseguradoras pertinentes y el propietario del Changan recibió atención. Quien tardó más fue la aseguradora del automóvil MG qué casi una hora después del incidente no llegaba.

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Después de casi una hora, un oficial de tránsito llegó para poner orden a la situación y deslindar responsabilidades, cosa que calmó un poco la situación.

Finalmente los automovilistas y aseguradoras llegaron a un acuerdo y las unidades fueron retiradas, sin embargo la afectación al tráfico fue palpable ya que muchos trabajadores se retiraban hacia sus casas después de su jornada laboral, así como bañistas y turistas que se retiraban de la Zona Hotelera.