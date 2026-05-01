¿Cuánto cuesta y cómo llegar al Puente Nichupté desde Campeche?

El Puente Nichupté está en Cancún, Quintana Roo, conectando el Boulevard Luis Donaldo Colosio con el Boulevard Kukulcán, atravesando la laguna Nichupté. Su longitud es de 11.2 km y busca agilizar el acceso a la zona hotelera.

¿Cómo llegar desde Campeche?

Ruta recomendada: Campeche → Mérida → Valladolid → Cancún

Campeche → Mérida → Valladolid → Cancún Distancia aproximada: 474 km

474 km Tiempo estimado: 5 horas con 15 minutos Al llegar a Cancún, debes dirigirte al Boulevard Colosio, donde se encuentra uno de los accesos principales al puente.

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¿Cómo llegar al Puente Nichupté desde Campeche?

En coche particular: Gasolina: ~$972 MXNCasetas: ~$645 MXN Total aproximado: $1,600 MXN

Gasolina: ~$972 MXNCasetas: ~$645 MXN $1,600 MXN En autobús:Entre $700 y $1,200 MXN, según línea y horario.

💰 Costo de cruce del Puente Nichupté Hasta ahora, no se ha confirmado que sea de peaje. La obra fue financiada con recursos federales (más de 12 mil millones de pesos), lo que sugiere que podría operar como vía pública gratuita, aunque las autoridades aún no han definido oficialmente si habrá tarifa.

🧭 ¿Vale la pena? Sí. El puente reducirá tiempos de traslado en Cancún y ofrecerá una ruta alterna hacia la zona hotelera, especialmente útil en temporadas altas o emergencias. Para quienes viajan desde Campeche, representa una opción estratégica para moverse con mayor rapidez dentro del destino turístico.