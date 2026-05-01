Síguenos

Última hora

Campeche

Crisis de salud alcanza al sector petrolero en Ciudad del Carmen

Campeche

¿Cuánto cuesta y cómo llegar al Puente Nichupté desde Campeche?

Aunque el puente aún genera expectativa por su operación, todo indica que será una vía clave para mejorar la movilidad en Cancún sin representar un gasto adicional directo para los usuarios.

Por Redacción Por Esto!

1 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El Puente Nichupté de Cancún abrirá en mayo de 2026
El Puente Nichupté de Cancún abrirá en mayo de 2026

El Puente Nichupté está en Cancún, Quintana Roo, conectando el Boulevard Luis Donaldo Colosio con el Boulevard Kukulcán, atravesando la laguna Nichupté. Su longitud es de 11.2 km y busca agilizar el acceso a la zona hotelera.

¿Cómo llegar desde Campeche?

  • Ruta recomendada: Campeche → Mérida → Valladolid → Cancún
  • Distancia aproximada: 474 km
  • Tiempo estimado: 5 horas con 15 minutos Al llegar a Cancún, debes dirigirte al Boulevard Colosio, donde se encuentra uno de los accesos principales al puente.
Colonos denuncian falta de atención de Obras Públicas

Noticia Destacada

Colonos de Escárcega denuncian falta de atención de Obras Públicas

¿Cómo llegar al Puente Nichupté desde Campeche?

  • En coche particular:Gasolina: ~$972 MXNCasetas: ~$645 MXNTotal aproximado: $1,600 MXN
  • En autobús:Entre $700 y $1,200 MXN, según línea y horario.

💰 Costo de cruce del Puente Nichupté Hasta ahora, no se ha confirmado que sea de peaje. La obra fue financiada con recursos federales (más de 12 mil millones de pesos), lo que sugiere que podría operar como vía pública gratuita, aunque las autoridades aún no han definido oficialmente si habrá tarifa.

🧭 ¿Vale la pena? Sí. El puente reducirá tiempos de traslado en Cancún y ofrecerá una ruta alterna hacia la zona hotelera, especialmente útil en temporadas altas o emergencias. Para quienes viajan desde Campeche, representa una opción estratégica para moverse con mayor rapidez dentro del destino turístico.

Te puede interesar