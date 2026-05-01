Colonos de Escárcega denuncian falta de atención de Obras Públicas

Hace aproximadamente un mes que vecinos de la calle 15 entre avenida Héctor Pérez Martínez y calle 28 de la colonia Fátima, rellenaron con piedras un bache grande que está en medio de la vialidad, y colocaron madera para evitar un accidente, haciendo un llamado a la Dirección de Obras Públicas para que lo reparen, pero hasta la fecha han hecho caso omiso.

Desde hace días, los vecinos de la calle 15 de la colonia Fátima reiteraron el llamado a la Dirección de Obras Públicas para que tapen el enorme bache, con el fin de evitar un accidente vehicular y que los ocupantes resultaran lesionados, pero nuevamente hicieron caso omiso.

Noticia Destacada Ayuntamiento de Carmen adeuda más de 20 millones a SOS Isla

Ante la negativa de las autoridades municipales, los colonos decidieron poner manos a la obra y rellenaron el bache con piedras y tierra, colocando como señalización unos pedazos de madera, para prevenir un hecho lamentable.

Los vecinos hicieron de nuevo un llamado a la Dirección de Obras Públicas, pero todo indica que no les interesa reparar las vialidades de la ciudad. Al ver que sus peticiones no fueron tomadas en cuenta, decidieron dar a conocer el problema de manera pública, recordando la situación que viven los colonos de la Fátima, donde el bache continúa.

Es necesario que las autoridades municipales actúen antes de que suceda un accidente y después quieran corregir su error. Los vecinos esperan que con este segundo llamado las autoridades cumplan con sus obligaciones en materia de obras públicas, ya que cubrir el bache es una de ellas y parece ser que no les interesa cumplir con su trabajo en beneficio de la población.