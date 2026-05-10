Confirma Diócesis de Campeche daños en el Cristo Negro, Señor de San Román

Por medio de un comunicado oficial, la Diócesis de Campeche informó que se retirará temporalmente de su altar la imagen del del Cristo Negro de San Román debido a un incidente ocurrido el pasado viernes primero de mayo que resultó en una fractura de la estructura que une la cruz con la peana de este, por lo que se tomó la decisión de enviarlo a restauración durante un tiempo indeterminado.

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De acuerdo con la información, durante el traslado de la imagen para la misa de toma de posesión del Obispo José Alberto González, realizada el pasado 1 de mayo en el Foro Ah Kim Pech, ocurrió un percance donde el Cristo accidentalmente hizo contacto con un cableado con el que se atoró, generando cierta tensión que ocasionó una fractura en su estructura.

Por lo anterior, dado el valor histórico y religioso que esta imagen representa para el pueblo campechano, la Diócesis solicitó una evaluación por parte de los mismos especialistas que meses atrás le brindaron atención en su restauración, dando como resultado la detección de daños estructurales de gran consideración que deberán ser atendidos para su reparación.

De esta manera, la Diócesis campechana reveló que la vanagloriada imagen será enviada a atender por daños registrados en la cruz y la plata que la recubre, así como por algunas fisuras de sus brazos, siendo todos los defectos posiblemente reversibles, quedando temporalmente fuera de su altar en el santuario de San Román.