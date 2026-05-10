Guardia Nacional y Sedena celebran a madres en activo

De las 120 mujeres que están en la Guardia Nacional y en la Comandancia de la Trigésima Tercera Zona Militar, 15 asistieron a la celebración por el Día de la Madre.

La Teniente cirujano dentista de la Guardia Nacional, Silvia Yuliana León Segura, destacó la presencia de las mujeres tanto en la corporación policial como en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

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Aclaró que en el ingreso a la Guardia Nacional solo se solicita que las aspirantes no estén embarazadas, pero ya de alta en la institución no hay restricciones sobre la maternidad, salvo que el embarazo no sea de alto riesgo.

La participación de las mujeres en la corporación y en Defensa es un complemento en el desempeño de funciones, que realizan al igual que los hombres, aunque por la maternidad ya no ejecutan actividades de riesgo.

La celebración por el Día de la Madre no pasó desapercibida para ambas instituciones, con un desayuno para las mujeres en activo que son mamás, aunque solo pudieron asistir 15 debido a las operaciones en curso o porque están asignadas en otros sitios dentro de la plaza Campeche.