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Alta demanda de arreglos florales en el mercado Pedro Sainz de Baranda

Los arreglos florales del mercado Pedro Sainz de Baranda fueron los más demandados este 10 de mayo, adquiridos para regalos y homenajes en cementerios.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

10 de may de 2026

1 min

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El 10 de mayo impulsa ventas de arreglos florales en la capital
El 10 de mayo impulsa ventas de arreglos florales en la capital / Wilbert Casanova Villamonte

Los arreglos florales de los locales del mercado “Pedro Sainz de Baranda” tuvieron una alta demanda en la compra para regalar a las madres en su día.

Este 10 de mayo, hijos, hijas, nietos, esposos, hermanos y amigos adquirieron estos adornos para regalar o para llevar a los camposantos.

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En los cementerios de la ciudad capital, las personas que acudían para recordar a sus mamás llegaban con arreglos florales.

Otros, en cambio, los compraban para entregar a sus mamás ya sea en la convivencia familiar o en los restaurantes donde se reunió la familia para festejarla.

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