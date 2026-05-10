FGR investiga red de tráfico de cigarros en la frontera sur de Campeche

Elementos de la Guardia Nacional (GN) División Caminos aseguraron la mañana de ayer un tractocamión Kenworth de color blanco, con placas del Servicio Público Federal, sobre la carretera Escárcega-Chetumal. La unidad transportaba un cargamento de cigarros de contrabando procedentes de Belice y fue trasladada, junto con el conductor, a la subsede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Escárcega, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con la información recabada, los federales realizaban su recorrido de vigilancia por la citada carretera cuando visualizaron el camión y le marcaron el alto al conductor, solicitándole que se estacionara a un lado.

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Al informar que le harían una inspección y pedirle que abriera la parte trasera del vehículo, las autoridades descubrieron que estaba lleno de cajas de cigarros de contrabando originarios de Belice, sin que el conductor portara documentación legal que avalara la carga.

Inmediatamente la unidad y el responsable fueron asegurados, evitando la introducción ilegal de productos al mercado nacional, lo que representa un golpe al comercio ilícito en la región fronteriza.

Este aseguramiento forma parte de las operaciones permanentes de la Guardia Nacional para combatir el contrabando en las vías federales del Sureste del país, donde el tráfico de cigarros desde Belice es una actividad recurrente debido a la cercanía con la frontera.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y determinar la magnitud de la red involucrada, mientras que el cargamento será sometido a procesos administrativos y penales previstos en la ley contra el delito aduanero. Este decomiso contribuye a proteger la economía formal y la salud pública.