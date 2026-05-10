Crisis petrolera impide a trabajadores cobrar indemnizaciones en Carmen

La crisis económica derivada de la situación petrolera continúa afectando fuertemente tanto a empresas como a trabajadores, provocando un incremento en conflictos laborales y dificultades para que los empleados puedan cobrar indemnizaciones tras ganar demandas, afirmó el presidente del Colegio de Abogados del Carmen, Manuel Jesús Moreno Zavala.

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Explicó que durante los últimos años Ciudad del Carmen ha dependido en gran medida de la actividad petrolera y de empresas vinculadas a Petróleos Mexicanos (PEMEX), lo que ha generado constantes inconformidades entre patrones y trabajadores debido a despidos, falta de liquidez y problemas financieros en compañías proveedoras.

Moreno Zavala indicó que muchas empresas enfrentan serias complicaciones económicas y aunque en algunos casos existe disposición para pagar liquidaciones o resolver conflictos laborales, simplemente no cuentan con recursos suficientes para cumplir con los laudos emitidos por las autoridades.

Esta situación provoca que numerosos trabajadores ganen legalmente sus demandas, pero no logren cobrar las indemnizaciones debido a que algunas compañías abandonan la ciudad, carecen de bienes embargables o mantienen múltiples juicios y cuentas aseguradas.

El abogado explicó que, de cada 10 casos laborales, la mayoría son favorables para los trabajadores; sin embargo, únicamente entre dos y cuatro personas logran cobrar efectivamente sus pagos, mientras que el resto enfrenta largos procesos sin resultados inmediatos.

Asimismo, comentó que aunque existen mecanismos legales como embargos, en muchos casos las empresas no tienen domicilio fiscal en Carmen o sus cuentas ya están comprometidas por otros procesos judiciales, lo que complica aún más la recuperación del dinero para los afectados.

Agregó que se han escuchado con mayor frecuencia casos en que de repente la compañía anuncia su cierre, despide a su personal y desaparece, dejando al trabajador sin posibilidad de cobrar, no por perder la batalla legal, sino porque no existe a quién cobrarle.

Finalmente reconoció que aunque anteriormente demandar a una empresa representaba una garantía para obtener una liquidación, actualmente la crisis económica y la disminución de contratos relacionados con PEMEX han cambiado el panoram