Tres fugas de agua afectan a Nunkiní y dañan calles

Una fuerte fuga de agua se registra frente a la salida de la Junta Municipal de Nunkiní, lo que significa que se han estado desperdiciando cientos de litros de agua, afectando a las familias que viven cerca del Centro de esta comunidad, en donde las fugas de agua suman ya tres casos, lo que hace urgente la intervención de los encargados del servicio en esta comunidad.

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Dichas fugas se encuentran en el cruzamiento de las calles 19 por 22 de la colonia Centro de esta ciudad conocida como la “tierra de los osos”, que han dejado inundadas las calles, sin que hasta el momento las autoridades hayan hecho nada por solucionar la situación.

Lo anterior lo mencionaron los pobladores Miguel Balán y Johnny Orlando Collí (exalcalde), quienes señalaron que dicha fuga lleva varios días sin ser atendida por el personal de la Junta Municipal, por lo que a diario se está desperdiciando el agua.

Los ciudadanos señalaron que el agua que sale de las tuberías dañadas ha provocado que gran parte de la calle permanezca encharcada y lodosa, dificultando el paso de vehículos y peatones, además de temer que la situación empeore si no se realizan trabajos de reparación inmediata, toda vez que son tres fugas las visualizadas en dicho lugar, por lo que cada vez la arteria se va dañando continuamente.

Un problema que puede agrandarse.

Finalmente, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades municipales y responsables del servicio para reparar las tuberías dañadas, evitar el desperdicio del vital líquido que tanta falta hace en diversas colonias de la región, y atender la molestia de peatones y alumnos que a diario pasan por el lugar.

Igualmente, la otra problemática que presenta este despilfarro del recurso es el daño que causa a las calles de Nunkiní, ya de por sí llenas de baches, lo que convierte el tema en un doble problema a resolver por la Junta Municipal.