Consejo Consultivo de Turismo busca diversificar economía de Carmen

Durante la reinstalación del Consejo Consultivo Municipal de Turismo se abordaron estrategias para fortalecer la promoción turística, la infraestructura y la diversificación económica de la Isla, confirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen (CCEC), Encarnación Cajún Uc, al referir que la reunión permitió establecer una coordinación más cercana con autoridades estatales para impulsar proyectos de promoción y desarrollo del sector en la Isla.

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El líder empresarial indicó que actualmente la promoción turística de Carmen comienza a tener mayor presencia a nivel estatal y nacional, al destacar que ya se proyectan imágenes de la Isla y de sus atractivos en espacios como el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México.

Reconoció que todavía se enfrentan importantes retos en materia de infraestructura, conectividad y fortalecimiento de negocios turísticos, especialmente después de más de dos años económicamente complicados para diversos sectores.

Sin embargo, resaltó que aunque existen programas de apoyo impulsados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Bancampeche, enfocados en micro, pequeños y medianos empresarios, reconoció que muchos requisitos siguen siendo difíciles de cumplir para los negocios que aún atraviesan por complicaciones financieras.

Cajún Uc explicó que el Consejo Consultivo Municipal de Turismo realizará seis reuniones anuales para dar seguimiento a proyectos y avances, mientras el acercamiento con la Secretaría de Turismo estatal continuará de manera periódica para evaluar resultados y nuevas acciones a favor del sector en Carmen.

Durante la primera reunión tras la toma de protesta de los integrantes del Consejo Consultivo, los asistentes coincidieron en que para consolidar el proyecto la ciudad debe cambiar gradualmente su dependencia económica del sector petrolero y apostar por actividades alternas como el turismo, aunque admitieron que actualmente el destino aún se encuentra en una etapa inicial de desarrollo turístico.

Durante el evento también se habló de nuevas estrategias de promoción digital, incluyendo la posibilidad de atraer influencers y creadores de contenido para posicionar a Ciudad del Carmen en plataformas digitales y ampliar el alcance promocional a nivel nacional e internacional.

El representante empresarial señaló que el éxito de la estrategia turística dependerá no solo de las autoridades, también de la participación de empresarios, prestadores de servicios y ciudadanía, quienes deberán fortalecer la atención y hospitalidad hacia los visitantes.