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Denuncian falta de materiales para reparar transformador en Campeche

La CFE colocó una cuchilla provisional mientras consulta con la Superintendencia si existen materiales para una reparación definitiva, generando incertidumbre entre los habitantes.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

11 de may de 2026

1 min

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Adultos mayores en riesgo por apagones en Guayabos
Adultos mayores en riesgo por apagones en Guayabos / Wilbert Casanova Villamonte

Los vecinos del andador Guayabos del Fovissste Belén denuncian la afectación en sus viviendas por la cuchilla del transformador que se quemó.

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La queja de los habitantes es principalmente por los adultos mayores que tienen enfermedades y requieren medicamentos para su tratamiento.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solo colocó una cuchilla provisional, ya que no cuentan con la otra, por lo que consultarían con la Superintendencia si se dispone de los materiales necesarios para reemplazarlos.

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