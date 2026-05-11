Choque por alcance deja dos lesionados en Maestros Campechanos

Dos personas lesionadas fue el saldo de un accidente vehicular registrado sobre la avenida Maestros Campechanos, donde dos automóviles se vieron involucrados en un choque por alcance.

El hecho ocurrió cuando el conductor de un automóvil descendía del Periférico y terminó impactándose contra la parte trasera de otro vehículo, cuya conductora realizó su alto ante un cruce peatonal.

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Derivado de la fuerza del golpe, ambos conductores resultaron con lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos del Sector Salud, quienes les brindaron atención prehospitalaria en el lugar, descartándose heridas graves o que pusieran en riesgo su vida.

Posteriormente, elementos policiacos acudieron para tomar conocimiento de los hechos, donde finalmente los conductores llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales, evitando que el caso fuera turnado ante las autoridades ministeriales.