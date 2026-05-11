Antonio García Mérida sufre picaduras de abejas en Escárcega

Con picaduras de abejas en el brazo derecho resultó Antonio García Mérida, mientras en la mañana chapeaba un predio ubicado sobre la avenida Héctor Pérez Martínez en la colonia Salsipuedes. Afortunadamente no fue necesario que fuera atendido por personal médico ni trasladado a algún centro hospitalario.

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Según García Mérida, los hechos se suscitaron a las 07:00 horas, cuando acudió a un predio en la colonia Salsipuedes para limpiar la maleza con una desbrozadora. Al llegar hasta donde se encontraba entre el monte una llanta, intentó retirarla con las manos, lo que ocasionó que las abejas se alteraran al mover su enjambre y lo atacaran, logrando picarle el brazo derecho. Para evitar más lesiones, decidió salir corriendo.

Afortunadamente para el trabajador no fue necesario recibir atención médica ni ser trasladado a un hospital, quedando solo la experiencia del ataque de abejas mientras limpiaba el predio.

El lesionado señaló que actualmente es común que estos insectos ataquen a las personas cuando buscan lugares con agua debido a las altas temperaturas, y al encontrarse con personas reaccionan de forma defensiva.