Padres acompañan a estudiantes en retorno escolar en Campeche en el Cetmar tras amenaza

Luego de dos días de suspensión de clases por una amenaza de violencia y el hallazgo de un cartucho útil en sus instalaciones, este lunes las actividades en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 02 'Capitán de Fragata Pedro Sáinz de Baranda' se reanudaron con normalidad, con el ingreso habitual de alumnos al plantel ubicado en la capital campechana.

Durante un recorrido realizado por Por Esto!, se observó el desarrollo normal de actividades académicas y administrativas, tras la incertidumbre generada la semana pasada por la amenaza contra un docente y la advertencia de un presunto tiroteo.

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Madres y padres de familia acompañaron a sus hijos al inicio de la jornada, mientras docentes y personal del CETMar 02 retomaron labores tras la suspensión decretada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A diferencia de días anteriores, este lunes no hubo presencia visible de la Policía Estatal (PE) en los alrededores, aunque la investigación de la Fiscalía General del Estado (Fgecam) continúa abierta. Hasta ahora no se ha informado si fueron ubicados los responsables del mensaje intimidatorio.

La semana pasada, autoridades confirmaron el hallazgo de una bala y una carta con amenazas contra un maestro, lo que derivó en la movilización de corporaciones de seguridad y la suspensión de actividades escolares.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) anunció la revisión de cámaras de videovigilancia, mientras la fiscalía estatal inició diligencias tras la denuncia del docente y directivos del plantel.

El titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP en Campeche, Abraham Izoteco Valle, había señalado que el regreso a clases dependería de la valoración de las autoridades de seguridad y justicia.

Aunque las actividades escolares ya fueron retomadas, persiste la expectativa entre la comunidad estudiantil y padres de familia sobre los avances de la investigación, ante la falta de información oficial.