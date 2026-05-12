Dos días tirado con una fractura: vecinos rescatan a hombre abandonado en Campeche

Un sujeto en situación de calle tuvo que ser auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, luego de permanecer cerca de dos días tirado sobre la vía pública con una lesión en la pierna izquierda, la cual fue diagnosticada como una fractura, en calles de la colonia Morelos 2.

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El hecho derivó cuando vecinos y sus propios compañeros de parranda solicitaron apoyo al número de emergencia al percatarse de que el hombre ya no podía caminar y que su extremidad comenzó a cambiar de color, sumado a que no se movía de la calle Tumbo entre Reforma y 3 de Mayo.

Al poco tiempo llegaron socorristas para brindarle los primeros auxilios quienes, al realizar la valoración, los paramédicos determinaron que era necesario su traslado a un hospital para una atención médica especializada.

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JGH