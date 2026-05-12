Síguenos

Última hora

México

Contraalmirante Fernando Farías Laguna queda bajo custodia en Argentina por caso de huachicol

Campeche / Sucesos

Dos días tirado con una fractura: vecinos rescatan a hombre abandonado en Campeche

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a un hombre en situación de calle que permaneció casi dos días tirado con una fractura en la colonia Morelos 2.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

12 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un hombre en situación de calle permaneció casi dos días tirado en la vía pública con una fractura en la pierna.
Un hombre en situación de calle permaneció casi dos días tirado en la vía pública con una fractura en la pierna. / Dismar Herrera

Un sujeto en situación de calle tuvo que ser auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, luego de permanecer cerca de dos días tirado sobre la vía pública con una lesión en la pierna izquierda, la cual fue diagnosticada como una fractura, en calles de la colonia Morelos 2.

Bomberos controlaron un incendio de maleza en un predio de la colonia Revolución antes de que se propagara.

Noticia Destacada

Bomberos evitan tragedia tras incendio provocado por “efecto lupa” en Escárcega

El hecho derivó cuando vecinos y sus propios compañeros de parranda solicitaron apoyo al número de emergencia al percatarse de que el hombre ya no podía caminar y que su extremidad comenzó a cambiar de color, sumado a que no se movía de la calle Tumbo entre Reforma y 3 de Mayo.

Al poco tiempo llegaron socorristas para brindarle los primeros auxilios quienes, al realizar la valoración, los paramédicos determinaron que era necesario su traslado a un hospital para una atención médica especializada.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar