¡Se creyó el genio! Joven pinta placas vencidas de rojo y lo multa la policía en Campeche

Una fuerte movilización policial se registró en Campeche tras detectar un auto con placas falsas en el barrio de Santa Ana.

Durante el operativo, los agentes identificaron que un joven circulaba con placas alteradas; al verificar, se constató que se trataba de placas vencidas que el propio conductor había pintado de rojo para simular las nuevas placas.

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Ante la irregularidad, se procedió a imponer una multa por alterar las placas, además de levantar el reporte correspondiente.

El hecho generó expectación entre vecinos de la zona, quienes observaron el despliegue de la Policía Estatal y la presencia de unidades oficiales en el barrio de Santa Ana.