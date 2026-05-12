Bomberos evitan tragedia tras incendio provocado por “efecto lupa” en Escárcega

Personal del cuerpo de Bomberos acudió a un predio ubicado en la calle 53 entre 28 y 30, interior de la colonia Revolución, después de recibir un reporte ciudadano donde les indicaban de un incendio de maleza. Al parecer, fue ocasionado por el efecto lupa que afortunadamente fue logrado controlar antes de que avanzara a los predios cercanos del lugar.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 09:00 horas, cuando el personal del cuerpo de bomberos recibió un reporte ciudadano donde les indicaban que en un predio ubicado en la calle 53 de la colonia Revolución se desarrollaba un incendio de maleza, al parecer ocasionado por el efecto lupa, y amenazaba con propagarse a los predios contiguos.

Enseguida el personal se dirigió al lugar antes mencionado y, al llegar, se percataron de que apenas el fuego empezaba a avanzar, lo que obligó a que los bomberos actuaran de inmediato y lograron sofocar el incipiente incendio, y evitaron que avanzara a los predios cercanos que también están llenos de maleza y se pudiera dar un siniestro de grandes proporciones.

Ante ese hecho, el personal del cuerpo de bomberos pide a la ciudadanía mantener limpios de maleza sus predios porque es fácil que se pueda dar un incendio con malos resultados.

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JGH