¡Otra vez! José Pedroza exige cumplimiento de operativos contra mototortilleros en Campeche

El Ayuntamiento dirigido por Biby Rabelo de la Torre ya lleva 7 meses y cuatro días sin cumplir su promesa de regularizar a los mototortilleros de la capital, propiciando complicaciones económicas a los establecimientos del sector.

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Con documento en mano, el empresario José Pedroza Camacho le recordó a la comuna que el 8 de octubre de 2025 el Gobierno Municipal dijo que habría, cuando menos, un operativo al mes.

Pese a lo anterior y la firma en el oficio de Vicente Cruz Ramírez, secretario del municipio, a la fecha no se ha realizado ningún operativo.

"Me deben 7 operativos. Les doy 4 días, sino me voy a encadenar en las puertas del municipio", agregó.