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Campeche / Ciudad del Carmen

Piratas modernos intensifican ataques en la Sonda de Campeche

Piratas modernos atacan plataformas y buques en la Sonda de Campeche. En 2026 ya van cuatro asaltos, el más reciente contra el buque Baltic.

Por Perla Prado Gallegos

12 de may de 2026

1 min

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Cuatro asaltos armados contra buques petroleros en 2026
Cuatro asaltos armados contra buques petroleros en 2026

Los constantes asaltos armados contra plataformas y embarcaciones en la Sonda de Campeche continúan generando preocupación entre empresas petroleras, marítimas y especialmente en trabajadores del sector, quienes denuncian un aumento de ataques perpetrados por los llamados “piratas modernos”.

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De acuerdo con reportes del sector, en lo que va de 2026 se han documentado al menos cuatro abordajes ilegales en instalaciones y buques relacionados con operaciones petroleras.

Buque Baltic es abordado por hombres armados en Campeche
Buque Baltic es abordado por hombres armados en Campeche

El reciente abordaje al buque abastecedor Baltic, ocurrido el 8 de mayo mientras navegaba desde Ciudad del Carmen hacia el Campo Cantarell, cuyos videos difundidos en redes sociales mostraron a hombres armados intimidando a la tripulación durante el asalto.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

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