Piratas modernos intensifican ataques en la Sonda de Campeche

Los constantes asaltos armados contra plataformas y embarcaciones en la Sonda de Campeche continúan generando preocupación entre empresas petroleras, marítimas y especialmente en trabajadores del sector, quienes denuncian un aumento de ataques perpetrados por los llamados “piratas modernos”.

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De acuerdo con reportes del sector, en lo que va de 2026 se han documentado al menos cuatro abordajes ilegales en instalaciones y buques relacionados con operaciones petroleras.

Buque Baltic es abordado por hombres armados en Campeche

El reciente abordaje al buque abastecedor Baltic, ocurrido el 8 de mayo mientras navegaba desde Ciudad del Carmen hacia el Campo Cantarell, cuyos videos difundidos en redes sociales mostraron a hombres armados intimidando a la tripulación durante el asalto.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.