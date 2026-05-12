Aparatoso choque múltiple en Lerma, Campeche, deja seis lesionados y daños materiales

Un aparatoso accidente múltiple ocurrido la tarde de este martes 12 de mayo en la calle 20 del poblado de Lerma, en Campeche, dejó como saldo al menos seis personas lesionadas y daños materiales de regular cuantía, luego de que un automóvil compacto perdiera el control y se impactara contra un mototaxi, el cual terminó proyectado contra otro vehículo estacionado.

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De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de un automóvil compacto color plata circulaba presuntamente a exceso de velocidad con dirección hacia la colonia Quilá de Lerma cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control de la unidad. El vehículo se impactó violentamente contra el mototaxi marcado con el número 16, provocando que la ligera unidad fuera catapultada varios metros hasta chocar contra otro automóvil que se encontraba estacionado sobre la misma vialidad.

Vecinos del sector señalaron que el fuerte estruendo alertó a habitantes de la zona, quienes rápidamente salieron para auxiliar a los involucrados y solicitar apoyo al número de emergencias. Minutos después arribaron dos ambulancias del sector salud para brindar atención prehospitalaria a las víctimas. Paramédicos valoraron a seis personas lesionadas, entre ocupantes del automóvil compacto y pasajeros del mototaxi, sin embargo, ninguna requirió traslado hospitalario, ya que las heridas no eran de gravedad.

En tanto, habitantes de Lerma tuvieron que abanderar el tránsito vehicular sobre la calle 20 ante la demora de las autoridades policiacas, mientras se esperaba el arribo de elementos de vialidad para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades. El accidente involucró al menos tres vehículos y dejó importantes afectaciones materiales, principalmente en el mototaxi y el automóvil compacto.

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JGH