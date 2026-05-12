Manifestación en Ciudad del Carmen contra Protexa

Proveedores y transportistas de Ciudad del Carmen bloquearon de manera pacífica el acceso principal de la empresa Protexa para exigir el pago de adeudos que, aseguran, arrastran desde hace más de dos años por servicios prestados a la compañía. Los manifestantes colocaron pancartas en las inmediaciones de la empresa con mensajes dirigidos a los directivos, reclamando el incumplimiento de pagos relacionados con combustible, mantenimiento de unidades y salarios de trabajadores.

“PROTEXA, más de 2 años sin pago. Cumplimos con servicios, facturamos y exigimos RESPETO...”, se leía en la lona colgada en el portón de acceso vehicular de la empresa ubicada en la avenida Periférica Norte.

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Durante la manifestación, fue el mismo Daniel Reyes Compañ quien explicó que han buscado diálogo con la empresa mediante llamadas, mensajes y correos electrónicos, pero afirmó que hasta ahora no han recibido respuesta ni atención por parte de los representantes. Señaló que muchos de los afectados realizaron inversiones y mantuvieron operando sus unidades para cumplir con los servicios solicitados, absorbiendo gastos de refacciones, diésel y nómina, pese a que los pagos nunca llegaron.

Acompañado por varios trabajadores, los inconformes denunciaron además que algunos proveedores sí habrían comenzado a recibir recursos, mientras otros permanecen sin ningún tipo de pago, situación que ha provocado severos problemas económicos para familias y trabajadores que dependen del sector petrolero.

Indicó que la falta de liquidez continúa golpeando a Ciudad del Carmen, ya que el retraso en pagos genera un efecto en cadena que afecta a comercios, transportistas y prestadores de servicios locales. Agregó que lo peor es que lejos de mantener los contratos, la empresa buscó otros proveedores, desplazando a los negocios locales.

Finalmente, advirtió que esta fue apenas la primera manifestación realizada frente a la empresa y no descartó emprender nuevas acciones si no obtienen una respuesta concreta sobre los adeudos pendientes.