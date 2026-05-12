¿Mal augurio? Daños al Cristo Negro de San Román desatan debate tras toma de protesta del nuevo obispo en Campeche

La reciente confirmación de daños estructurales en la imagen del Cristo Negro, Señor de San Román, ha generado una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios incluso lo calificaron como un “mal augurio” tras la toma de posesión del nuevo obispo de Campeche, monseñor José Alberto González.

La Diócesis de Campeche informó que el incidente ocurrió el 1 de mayo, durante el traslado de la imagen luego de la ceremonia religiosa en el Foro Ah Kim Pech. Según el comunicado oficial, la cruz del Cristo hizo contacto accidental con un cableado no detectado por las condiciones de poca iluminación, lo que provocó tensión y daños en la estructura.

Noticia Destacada Confirma Diócesis de Campeche daños en el Cristo Negro, Señor de San Román

Tras la valoración de especialistas en restauración, se detectaron fracturas en la estructura que une la cruz con la base, afectaciones en la plata que la recubre y algunas fisuras en los brazos de la imagen religiosa, considerada una de las más importantes y veneradas de Campeche.

El hecho encendió las redes sociales: algunos fieles lamentaron lo ocurrido y pidieron respeto, mientras otros lo relacionaron con “malos presagios” tras el inicio del nuevo liderazgo eclesiástico.

La Diócesis pidió evitar especulaciones e informó que los daños son reversibles y que la imagen será sometida a un proceso especializado de restauración para preservar su valor histórico, artístico y religioso.

El Cristo Negro, Señor de San Román, es uno de los símbolos religiosos más importantes de Campeche, con siglos de historia y devoción popular, por lo que cualquier afectación genera gran impacto entre la población creyente.