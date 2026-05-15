Síguenos

Última hora

Campeche

Denuncian en Escárcega dren lleno de maleza, mosquitos y abejas; temen inundaciones y ataques

Campeche

Casa en abandono se convierte en foco de contaminación e inseguridad en Escárcega

Vecinos de Escárcega denunciaron una casa abandonada llena de maleza y mosquitos que representa riesgos de inseguridad y contaminación.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

15 de may de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

El predio está lleno de maleza y presuntamente se ha convertido en nido de alimañas y mosquitos.
El predio está lleno de maleza y presuntamente se ha convertido en nido de alimañas y mosquitos. / Joaquín Guevara

José Hernández Reyes, líder natural de la colonia Ricardo Flores Magón, exigió a las autoridades de la Dirección de Ecología y Desarrollo Urbano intervenir para obligar al propietario de un predio abandonado, ubicado sobre la calle 48 entre 37 y 39 de la colonia 10 de Mayo, a limpiar el sitio que actualmente representa un serio peligro para vecinos y transeúntes.

Docentes del Cobacam protestan por exclusión en pago de prestaciones

Noticia Destacada

Protesta de maestros empaña celebración del Día del Maestro en Campeche

De acuerdo con el denunciante, la vivienda pertenece presuntamente a una maestra, quien en raras ocasiones acude con un trabajador para limpiar únicamente la fachada del inmueble. Sin embargo, tras retirarse, pasan meses antes de que vuelvan, lo que ha provocado que el interior se convierta en un enorme nido de alimañas y mosquitos que invaden las casas contiguas.

La preocupación de los colonos aumenta durante las noches, ya que el sector se vuelve sumamente peligroso. Los habitantes temen que algún delincuente aproveche la falta de iluminación y la densa maleza para esconderse dentro de la estructura abandonada y perpetrar un asalto o ataque contra los peatones que caminan por la zona.

Habitantes temen que delincuentes se oculten en el inmueble durante las noches.
Habitantes temen que delincuentes se oculten en el inmueble durante las noches. / Joaquín Guevara

El problema se agrava debido a que, justo a un costado de la casa, se localiza otro predio baldío repleto de maleza, creando un foco de infección y un pasadizo idóneo para la delincuencia.

Ante esta situación, el líder comunitario lanzó un llamado urgente a los dueños de ambos terrenos y a las autoridades municipales para que actúen a la brevedad. Incluso, Hernández Reyes se ofreció a donar y colocar los postes de madera de manera gratuita para cercar los predios, siempre y cuando las autoridades obliguen a los propietarios a mantenerlos limpios, evitando así riesgos a la salud y garantizar la seguridad vecinal.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar