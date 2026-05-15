Colonias de la capital de Campeche llevan hasta dos semanas sin agua potable; exigen solución

Además de Bellavista, al menos cuatro colonias son las principales afectadas ante el desabasto de agua potable en esta región del municipio de Campeche. Los sectores de Morazán, Morelos con sus respectivas extensiones, San Joaquín y La Josefa son algunos de los puntos que desde hace una o dos semanas carecen del vital líquido.

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Vecinos de la zona, como Juan de Jesús y Doña Socorro, destacaron que el personal del Ayuntamiento de Campeche y del Smapac acude a revisar las tomas de agua únicamente por las mañanas, coincidiendo con los recorridos de supervisión de los jefes de área, pero una vez que se retiran, el servicio vuelve a fallar.

"Hemos tenido que comprar garrafones de agua purificada para que se bañen los niños, pero no es lo mismo, esa agua te deja baboso el cuerpo", señaló preocupado Juan de Jesús ante el gasto económico que esto representa para los hogares.

Por su parte, Doña Socorro hizo una petición básica pero directa a las autoridades municipales: que cuando menos les envíen el servicio de pipas para que las familias puedan llenar sus tinacos, cisternas y cubetas. "En la mañana llega a caer muy poca presión, pero luego se va por completo el agua, sobre todo a la hora de hacer la comida o limpiar la casa", explicó.

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JGH