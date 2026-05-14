Apagones en la Península de Yucatán hoy: reportan cortes de luz en Mérida, Cancún y otras ciudades; ¿cuáles son las causas?

La noche de este jueves, varios sectores de la ciudad de Cancún se vieron afectados por un apagón que dejó sin energía eléctrica a cientos de familias en distintas zonas habitacionales. Entre las áreas afectadas se encuentran las regiones 100 y 103, así como las supermanzanas 246 y 248, además del fraccionamiento Villas del Mar y otros sectores aledaños, donde vecinos reportaron la interrupción del servicio durante varias horas.

A través de redes sociales, habitantes de las zonas afectadas expresaron su molestia y preocupación ante las constantes fallas en el suministro eléctrico, señalando que no es la primera vez que ocurre una situación similar. Los ciudadanos denunciaron que los apagones se han vuelto frecuentes, especialmente durante la temporada de calor, cuando el consumo de energía aumenta considerablemente debido al uso de ventiladores y equipos de aire acondicionado.

Vecinos afectados indicaron que, además de las incomodidades generadas por la falta de energía, también existe preocupación por los daños que estas interrupciones podrían ocasionar en aparatos electrónicos y electrodomésticos. Algunos usuarios señalaron que los apagones ocurren de manera repentina y en ocasiones acompañados de variaciones de voltaje, situación que pone en riesgo sus equipos eléctricos y afecta directamente sus actividades diarias.

Los ciudadanos exigieron la pronta intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solucionar las fallas y garantizar un servicio estable y eficiente. Asimismo, pidieron a las autoridades correspondientes supervisar la infraestructura eléctrica de estas zonas, argumentando que el crecimiento poblacional y urbano en Cancún ha incrementado la demanda energética, lo que podría estar generando sobrecargas en la red.

Algunos habitantes mencionaron que, en ocasiones anteriores, las fallas han tardado varias horas en ser atendidas, por lo que solicitaron una respuesta más rápida por parte de las cuadrillas técnicas encargadas del restablecimiento del servicio. También hicieron un llamado para que se realicen trabajos de mantenimiento preventivo que permitan evitar nuevos cortes de energía en colonias y fraccionamientos de la ciudad.

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De acuerdo con reportes de vecinos, en algunos de los sectores afectados el suministro de electricidad comenzó a restablecerse de manera gradual durante la noche; sin embargo, otras zonas continuaban presentando interrupciones y variaciones en el servicio.

Hasta la publicación de esta nota, la Comisión Federal de Electricidad no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas exactas del apagón, ni el tiempo estimado para la normalización total del servicio en las zonas afectadas.

Mérida sigue en la oscuridad

La capital de Yucatán de nuevo reportó varios apagones en diferentes zonas de la ciudad, una situación que sigue presentándose y que genera cada vez más molestia entre los habitantes afectados.

En días anteriores, vecinos de las zonas afectadas ha instalado bloqueos en vías de tránsito para exigir que las autoridades y la Comisión Federal de Electricidad atienda sus demandas, pues en plena época de calor la situación se agrava.

Golpes de calor por las noches, alimentos echados a perder y electrodomésticos dañados por las variaciones de energía eléctrica, son las principales afectaciones que sufren los habitantes cada vez que se presenta un nuevo apagón.

En redes sociales, los ciudadanos expresaron su molestia y empezaron a reportar las zonas donde no contaban con el servicio, como Pacabtun, Francisco 3, entre otras zonas.

En esta entidad, la CFE tampoco ha dado a conocer las razones por las que de nuevo se presentaron apagones, tiempo estimado en el que se reestablecerá el servicio o algún comunicado oficial.