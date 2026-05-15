Futbol yucateco pisa fuerte: Sub8 varonil y Sub15 femenil van por el pase a la ronda de eliminación directa

Las selecciones yucatecas de las categorías Sub8 varonil y Sub15 femenil se reportaron listos para participar en sus respectivos Campeonatos Nacionales en busca de calificar a la ronda de eliminación directa.

Este viernes se presentaron los tres equipos que representarán a nuestro Estado a partir de la siguiente semana, en ambos casos se tendrán dos conjuntos que fueron conformados con los mejores jugadores del Estado.

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“Por primera vez en la historia del balompié de Yucatán asistiremos al nacional con dos equipos en la rama femenil, esto habla del gran desarrollo que ha tenido este deporte en el Estado”, comentó Manuel Martín Medina, presidente de la Asociación Yucateca de Futbol.

Los conjuntos Sub8 participarán en la Ciudad de México del 17 al 22 de mayo; mientras que, las selecciones femeniles Sub15 harán lo propio en Puebla del 19 al 24 de este mes.

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“Ser parte de una selección es un gran orgullo, ustedes se han ganado el derecho de estar acá, disfruten lo que les guste hacer que es jugar futbol, y cuando regresen háganlo con la satisfacción de darlo todo en el terreno de juego”.

El equipo A de los más peques está dirigido por Jesús Francisco Mena; el B por Jesús Orlando Ávila y el femenil tendrá a Jorge Gutiérrez Sánchez como comandante.