Claudia Sheinbaum anuncia en Campeche beca universal Gertrudis Bocanegra para universitarios

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en Campeche la creación de la beca universal “Gertrudis Bocanegra”, un apoyo dirigido a estudiantes de nivel universitario con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar y garantizar mayores oportunidades educativas para los jóvenes del estado.

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El anuncio se realizó durante la inauguración de la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar, donde la mandataria federal destacó que la estrategia de universalizar los programas sociales busca acompañar a los estudiantes desde la educación básica hasta el nivel superior, evitando que abandonen sus estudios por motivos económicos.

La nueva beca forma parte de la política social impulsada por el Gobierno de México para reducir la deserción escolar y brindar apoyo a las familias campechanas, especialmente en un contexto donde muchos jóvenes enfrentan dificultades para continuar su preparación profesional.

Durante su visita, Sheinbaum resaltó que Campeche tendrá un papel importante dentro de los proyectos prioritarios de la administración federal, tanto en materia educativa como en desarrollo económico y bienestar social. La presidenta subrayó que la inversión en educación representa una herramienta clave para transformar las condiciones de vida de las nuevas generaciones.

El anuncio de la beca “Gertrudis Bocanegra” se suma a otros programas educativos implementados a nivel nacional, como los apoyos para estudiantes de secundaria y las iniciativas enfocadas en garantizar el acceso a útiles, uniformes y estímulos económicos para alumnos de escuelas públicas.

La gira presidencial también incluyó la inauguración de una moderna planta pasteurizadora construida con una inversión superior a los 130 millones de pesos como parte del Plan Campeche, proyecto integral que busca fortalecer la soberanía alimentaria, apoyar a productores del sureste y generar empleos en la región.

La noticia generó expectativa entre estudiantes y familias campechanas, quienes ven en este nuevo programa una oportunidad para que más jóvenes puedan concluir sus estudios universitarios y acceder a mejores oportunidades laborales.

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