Joaquín Díaz Mena honra la memoria del maestro Roger Hervé Aguilar Salazar

El gobernador Joaquín Díaz Mena entregó el reconocimiento póstumo Maestro Distinguido del Año 2026 al profesor Roger Hervé Aguilar Salazar, como homenaje a su trayectoria, compromiso con la educación y aportaciones al magisterio yucateco, durante la conmemoración del Día de la Maestra y el Maestro.

El mandatario estatal reiteró que la educación es una prioridad para su administración y refrendó su compromiso de trabajar para que las maestras y los maestros yucatecos cuenten con condiciones dignas, infraestructura adecuada, recursos suficientes y el reconocimiento social que merece su labor en la formación de generaciones.

Ante autoridades educativas, familiares y amistades del homenajeado, Díaz Mena señaló que la trayectoria del maestro Aguilar Salazar fue evaluada por una comisión integrada por representantes sindicales y académicos. En reconocimiento a su legado, su hija, Nadia Aguilar Buenfil, recibió la distinción.

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Desde la Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”, institución formadora de futuras y futuros docentes, el gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que Yucatán honra la memoria de Roger Hervé Aguilar Salazar al reconocer su contribución a la educación del estado, y señaló que la placa develada permanecerá como testimonio de su ejemplo como educador, líder social y referente del magisterio yucateco.

Formado en la Normal Rural de San Diego Tekax, Aguilar Salazar inició su labor docente entre 1957 y 1959 en León, Guanajuato. A su regreso a Yucatán, ejerció su vocación en comunidades como Kancabdzonot y Tahdzibichén, así como en los municipios de Kantunil, Xocchel, Conkal y Tahmek, donde contribuyó a la formación de niñas y niños.

Posteriormente, tras especializarse en Matemáticas en la Escuela Normal Superior de Yucatán, continuó su labor en el nivel secundaria en la Escuela Secundaria Federal No. 1 y en la Secundaria No. 5, donde formó a generaciones de estudiantes con cercanía, sensibilidad y sentido humano.

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Desde 1980, en Yucatán se instauró el nombramiento de Maestro Distinguido, reconocimiento que hasta la fecha ha sido otorgado a 46 personalidades del magisterio que han dejado huella en la historia educativa del estado.

Como parte de las actividades conmemorativas por el Día de la Maestra y el Maestro, el Gobernador Joaquín Díaz Mena también encabezó la Ofrenda Floral y Guardia de Honor en el Monumento al Maestro, ubicado en la avenida Reforma de Mérida, donde rindió homenaje a las y los docentes yucatecos por su compromiso con la enseñanza y su aportación al desarrollo de Yucatán.