Campeche recibe a Claudia Sheinbaum entre aplausos y muñecas inspiradas en su imagen

Con muñecas artesanales que reproducen fielmente su imagen, dos ciudadanas campechanas se robaron las miradas durante la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la entidad.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum, atiende y promete garantizar atención médica a jubilados de Pemex

Ixchel y Ana, residentes de Campeche, llegaron cargando con orgullo sus muñecas de la mandataria federal a la inauguración de la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar, evento que se transmitió a partir de las 4:00 pm de este viernes.

Las coloridas figuras, elaboradas con detalle en vestimenta, cabello y accesorios característicos de la Presidenta, se convirtieron en uno de los símbolos más visibles del cariño y el respaldo popular que genera Sheinbaum en el sureste mexicano.

Desde temprana hora, cientos de campechanos se concentraron en los alrededores del evento para escuchar el mensaje de la Jefa del Ejecutivo Federal. La inauguración de la Planta Pasteurizadora forma parte de los programas prioritarios del gobierno federal para fortalecer la soberanía alimentaria y mejorar la nutrición en el país.

La visita de Claudia Sheinbaum a Campeche continúa este viernes con una agenda que incluye encuentros con la ciudadanía y supervisión de obras de infraestructura social.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH