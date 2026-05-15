Vecinos de Salsipuedes, Escárcega limpian banquetas ante abandono del Ayuntamiento

Ante la nula atención del ayuntamiento de la Dirección de Servicios Públicos a la limpieza de las banquetas de la colonia Salsipuedes, vecinos del lugar se han dado a la tarea de barrer y retirar la maleza, situación que los mantiene molestos ,dijo el colono Fernando Sanchez Rocha.

Desde hace mas de un año que las autoridades municipales han mantenido olvidados a los habitantes de la colonia Salsipuedes, en lo que se refiere a la limpieza de las banquetas debido que se encuentran llenas de maleza y basura y perjudica a las personas y a los estudiantes cuando se dirigen a la escuela , por que se ven en la necesidad de tener que bajarse a la carretera con riesgo a ser arrollados y resultar lesionados.

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Ante este problema público y al ver que las autoridades municipales no actúan, se han visto en la necesidad de tener que hacer el trabajo del personal del ayuntamiento, para que puedan mantener las banquetas limpias, para que las personas puedan transitar sin tener problemas, por que se puede ver como en algunas partes esta crecida la maleza .

Se han vuelto criadero de alimañas y mosquitos que se introducen a las viviendas y se han vuelto un riesgo para los moradores , y para no seguir en esta situación le hacen un llamado a las autoridades municipales para que acudan a realizar su trabajo en la colonia y dejen libres de basura y maleza las banquetas y los vecinos puedan transitar tranquilamente y no se bajen a la calle y dejen de poner en riesgo su integridad física , al poder ser arrollados por algún vehículo y resulten lesionados.

Esperan que esta petición vecinal sea tomada en cuenta y acudan a trabajar en esta colonia , que desde hace meses ha estado olvidada por las autoridades anteriores y la actual y los que pagan las consecuencias son los vecinos y las personas que utilizan las banquetas.