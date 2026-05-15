Claudia Sheinbaum destaca “excelentes indicadores económicos” para México y prevé mayor crecimiento en la segunda mitad de 2026

Durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país mantiene “excelentes indicadores económicos” en este 2026 y afirmó que las condiciones económicas podrían fortalecerse aún más durante la segunda mitad del año gracias a los proyectos de inversión pública, privada y mixta impulsados por su gobierno.

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La mandataria destacó que México continúa atrayendo inversiones estratégicas en distintos sectores, especialmente en infraestructura, energía, movilidad y desarrollo industrial, como parte de las acciones contempladas dentro del llamado “Plan México”.

La presidenta también resaltó que en los próximos meses comenzarán a reflejarse con mayor fuerza diversas inversiones públicas y mixtas relacionadas con infraestructura ferroviaria, energía y obras de conectividad, además de proyectos industriales y tecnológicos.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran proyectos ferroviarios como el Tren México-Pachuca, México-Querétaro y la expansión de rutas estratégicas de pasajeros, además de inversiones energéticas por más de 740 mil millones de pesos para ampliar la generación eléctrica y fortalecer el sector energético nacional.