Locatarios del Mercado Ejidal denuncian abandono del Ayuntamiento de Campeche; laboran entre aguas negras

Aguas negras, letreros de “Piso resbaloso” colocados por los encharcamientos, disminución en las ventas debido a los olores fétidos y riesgo de inundaciones ante la próxima temporada de lluvias, forman parte de la realidad diaria en los más de 30 locales activos del Mercado Ejidal de San Francisco de Campeche.

Los locatarios María, Ernesto e Iván coincidieron en que desde hace más de dos semanas han solicitado una solución al Ayuntamiento de Campeche, encabezado por Biby Rabelo de la Torre, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.

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El tema cobra mayor relevancia al considerar que este año no se destinaron recursos para obra pública en mercados y rastros del municipio, ya que en el Presupuesto de Egresos 2026 no se asignó ningún monto para ese rubro, pese a que el Ayuntamiento cuenta con 48 millones 438 mil 594.43 pesos disponibles en su ejercicio fiscal.

“Llevamos 38 años trabajando aquí y nunca había pasado algo así. El mercado tiene más de 50 años en funciones, por eso se necesita un mejor pozo de absorción, limpieza del sistema de drenaje y trabajos constantes de desazolve”, señalaron los comerciantes afectados.

Además de los problemas de aguas residuales, en el mercado ejidal se ha detectado que las aguas negras incluso salen hacia el exterior de la central de abastos y forman un “río de líquidos” en la entrada principal, la cual se dirige hacia la calle Querétaro, lo que evidencia que el sistema de drenaje se encuentra rebasado.

Aguas negras y olores fétidos afectan al Mercado Ejidal de Campeche / Alex Pech

A esta problemática se suma el área de depósito de desechos, donde los comerciantes advierten otro riesgo, ya que el equipo eléctrico del sitio está en contacto con la tierra, lo que genera descargas eléctricas cuando los trabajadores acuden a tirar la basura.

Temen represalias: otros comerciantes prefirieron mantenerse en el anonimato para denunciar la situación, pues acusaron que el año pasado, cuando hicieron públicas sus quejas, el personal de la Subdirección de Mercados del municipio los habría amenazado por alzar la voz.

Cabe señalar que esta casa editorial intentó contactar al administrador del mercado ejidal; sin embargo, el personal del Ayuntamiento informó que no se encontraba en el lugar y que “desconocía su paradero”, incluso se le esperó un tiempo razonable para intentar obtener su punto de vista, pero el funcionario simplemente “no se encontraba en su lugar”.