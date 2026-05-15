CFE sustituye transformados ante presión de habitantes de Holpechén

Ante la protesta y presión de los vecinos de las calles 15 y 22 de la colonia Barrio Norte, de arreciar sus manifestaciones justas con acciones más drásticas por las constantes fallas en el flujo eléctrico, esta mañana la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retiró un transformador inservible y desconectado desde hace nueve meses por otro nuevo, lo cual vendría a solucionar el problema que aquejan decenas de familias de ese sector.

Como se recordará el pasado miércoles 13 de mayo, vecinos de esas calles protestaron pacíficamente desde las puertas de sus casas contra la CFE por el pésimo servicio que están recibiendo desde hace más de una semana, de los cuáles sufrieron daños y perjuicios, y dieron un plazo de un día a esa empresa para que resuelva el problema en ese sector de la ciudad, de lo contrario arreciarían sus protestas con acciones más drásticas.

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Ese día, María de los Ángeles Solís Simá, Marcelino May, Catalina Chi, Librada Tzel Sunza, Walter Cauich Pech y otros más, expresaron que ya están hartos por el pésimo servicio que les presta esa empresa que se dice de clase mundial.

Indicaron que, llevaban dos días en qué se quedaban prácticamente en las noches sin energía eléctrica, y si tenían, era con bajo voltaje o con variaciones en el mismo, del cual tienen que desconectar sus aparatos electrodomésticos para evitar que se siniestren, porque con mucho esfuerzo han adquirido.

Dieron a conocer que en la calle 15 entre 20 y 22 hay un transformador con capacidad de 75 KVA, pero llevaba casi un año desconectado es más ni cuchillas tenía, y todas las viviendas de ese tramo de la calle 15 y también de la calle 22 entre 15, 17 y 19 ya en la colonia centro, están conectadas a un solo transformador ubicado en la calle 22 junto a un taller mecánico, lo cual consideraban ellos hay sobrecarga.

Lo cierto es que, esta mañana trabajadores de esa empresa apoyados con una grúa, retiraron el viejo transformador que estaba “como pantalla” porque no tenía ninguna función, y colocó otro transformador nuevo con capacidad de 50 KVA, lo cual vendría prácticamente a resolver el problema que aquejaba a los vecinos desde hace una semana, lo cual se intensificaron desde el pasado lunes.

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Con ese nuevo transformador, el otro convertidor de energía eléctrica que está en la calle 22 entre 15 y 17 en donde se generan chispas y hasta candela según los esposos José Pacheco y Adolfina Uitz que viven cerquita, ya no estará sobrecargado, y se acabarán los problemas de variaciones del voltaje y apagones en perjuicio de vecinos de ese sector.

Por otro lado, se destaca que, otro grupo de vecinos de la calle 22 acudieron el mismo miércoles por la tarde a las oficinas de la CFE para reforzar las protestas pacíficas de sus vecinos que habían hecho en la mañana, y también exigieron de forma tranquila a esa empresa atender el problema cuanto antes.