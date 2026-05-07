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Vecinos de Escárcega denuncian abandono de servicios públicos en la colonia Concordia

Vecinos de la colonia Concordia, en Escárcega, denuncian falta de alumbrado, drenajes obstruidos y maleza que podría causar inundaciones.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

7 de may de 2026

2 min

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Vecinos de la colonia Concordia denuncian falta de alumbrado público y drenajes obstruidos.
Vecinos de la colonia Concordia denuncian falta de alumbrado público y drenajes obstruidos. / Joaquín Guevara

Enrique Velázquez Reyes, líder natural de la colonia Concordia, dio a conocer que en la parte de atrás de este lugar las lámparas no funcionan y en la noche es difícil transitar. También hace falta que se limpien los registros de los drenajes para no tener problemas de inundación en la temporada de lluvias.

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Desde hace tres meses, los habitantes del sector de la parte de atrás de la colonia Concordia se encuentran a oscuras en la noche, debido a que aproximadamente cinco luminarias se encuentran descompuestas. Aunque lo han reportado en varias ocasiones a las autoridades municipales, hasta el momento no han acudido a revisar las luminarias, lo cual representa un peligro para los colonos, sobre todo para las mujeres y niños.

Pero también tienen otros problemas públicos, ya que piden la limpieza de los registros de los drenajes que se encuentran llenos de maleza y basura, lo que obstruye el paso del agua y, en esta temporada de lluvias, puede provocar inundaciones en las calles y predios. Esto puede ocasionar que pierdan sus pertenencias que con mucho esfuerzo lograron comprar.

Falta de alumbrado pone en riesgo a familias de la colonia Concordia
Falta de alumbrado pone en riesgo a familias de la colonia Concordia / Joaquín Guevara

Por último, el líder natural hizo un llamado a la Dirección de Servicios Públicos para que mantengan limpias de maleza las banquetas que son utilizadas por los vecinos y los pequeños que acuden a las escuelas de preescolar y primaria, para que no tengan problemas y mucho menos que pudieran ser mordidos por alguna alimaña. Esperan que, después de dar a conocer esta situación, el Ayuntamiento actúe y atienda los problemas públicos que tiene este sector, ya que las autoridades municipales desde hace meses se niegan a atender estas demandas ciudadanas y los perjudicados serán siempre los vecinos del lugar.

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JGH

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