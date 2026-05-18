Empresarios carmelitas alertan por deuda de PEMEX hasta 2033

La posibilidad de que los pagos pendientes de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se extiendan durante siete años más encendió nuevamente la preocupación entre el sector empresarial de Ciudad del Carmen, donde representantes del Consejo Coordinador Empresarial advirtieron que la situación podría agravar la crisis económica que atraviesa el municipio.

Encarnación Cajún Uc, representante del organismo empresarial, se refirió a la noticia de que la petrolera aplazó hasta 2033 el pago de más de 250 mil millones de pesos que mantiene como deuda con proveedores, según reveló la Cuenta Pública 2025 presentada por la Secretaría de Hacienda. El empresario reconoció que representa “una mala noticia” para cientos de micros, pequeños y medianos empresarios que dependen casi totalmente de la industria petrolera y que actualmente sobreviven “por alfileres” ante la falta de liquidez provocada por los adeudos de PEMEX y de las grandes empresas contratistas.

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Señaló que muchos negocios relacionados con la cadena energética —como talleres, ferreterías, hoteles y restaurantes— enfrentan un panorama crítico, ya que las compañías tractoras tampoco han cumplido con sus pagos, provocando un efecto dominó en la economía local.

El representante empresarial sostuvo que la situación obliga a los tres niveles de gobierno a trabajar de manera coordinada junto con la sociedad civil y el sector privado para buscar nuevas alternativas económicas que permitan disminuir la dependencia petrolera de Carmen. Sin embargo, admitió que cambiar el modelo económico de la región no será sencillo, debido a que durante más de cuatro décadas las inversiones, infraestructura y capital humano han estado enfocados principalmente en la industria petrolera.

Indicó que, aunque el turismo y otros sectores podrían representar una alternativa, desarrollar nuevas actividades económicas requiere fuertes inversiones y tiempo, algo complicado para empresarios endeudados que no tienen fácil acceso a créditos.

También reconoció que el Gobierno del Estado ha realizado gestiones para intentar acelerar los pagos pendientes, aunque insistió en que será necesario redoblar esfuerzos ante la incertidumbre generada por las versiones de un posible aplazamiento hasta 2033. El CCE advirtió que el impacto no solo afecta a Ciudad del Carmen, sino a la economía estatal, aunque el golpe más fuerte sigue concentrándose en el municipio carmelita, donde miles de familias dependen indirectamente de la actividad petrolera.