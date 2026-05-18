Locatarios claman arreglar techos y frenar robos en el mercado de Ciudad Concordia en Campeche

El Mercado de Ciudad Concordia, en el corazón de colonias como Kala, 20 de Noviembre, Concordia y otras zonas de alta densidad habitacional en Campeche, se deteriora lentamente debido a las bajas ventas y múltiples problemas que afectan a los locatarios.

Robos recurrentes, falta de vigilancia nocturna, gastos adicionales para instalar techos secundarios bajo el techo original del centro comercial, y la inversión propia en cámaras de seguridad para prevenir afectaciones, son solo algunos de los problemas denunciados por los comerciantes.

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Los locatarios Argelis Cisnero, Lizbeth Chávez y Rolando Poot dieron a conocer que, ante todo, instan a regularizar la presencia de perros callejeros en la zona y evitar que los ciudadanos abandonen más mascotas, pues al final esos caninos terminan resguardándose dentro del mercado.

Otras quejas incluyen la informalidad en los alrededores del mercado, que reduce sus ingresos y ventas durante toda la semana. También destacaron necesidades urgentes como la reparación de láminas rotas, paredes deterioradas por el paso de los años, cablería eléctrica expuesta que representa un riesgo de incendio, grietas en pisos y pasillos, y la ausencia de un plan de mantenimiento integral.

Cabe recordar que esta central de abastos fue inaugurada hace casi 40 años. El centro comercial se ubica en las inmediaciones de las calles Alberto Trueba Urbina, Eduardo Mena y la Avenida Ciudad Concordia, en una de las zonas más pobladas de la capital campechana.

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Al igual que otros mercados ya recorridos por esta casa editorial —como el “Mercadito de la Morelos” (Venustiano Carranza), Solidaridad Nacional y el Mercado Ejidal—, en Concordia el paso del tiempo y la falta de mantenimiento integral ya cobran una factura alta a los locatarios, quienes siguen en pie de lucha para mantener sus negocios vivos.

Techos desgastados por el intenso sol de la capital, paredes y muros agrietados por la vejez del inmueble, locales cerrados debido a las bajas ventas, y comercios que luchan día a día por obtener ingresos mínimos, son las imágenes que se repiten en el Mercado de Ciudad Concordia. La situación no solo pone en riesgo la salud de compradores y vendedores, sino también la viabilidad económica de los comercios que llevan décadas operando en la zona.

Los locatarios exigen al Ayuntamiento de Campeche ya la Dirección de Mercados y Rastros un plan urgente de rehabilitación, mayor vigilancia, control de perros callejeros, regularización de la venta informal en los alrededores, y una rendición de cuentas claras sobre el uso del presupuesto.