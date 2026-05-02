Aparece tractor destrozado en carretera Isla Aguada–Sabancuy y desata misterio

La inesperada presencia de un tractor completamente destruido en plena vía federal generó asombro y preocupación entre automovilistas y pobladores que transitaban por el tramo carretero Isla Aguada Sabancuy, a la altura del kilómetro 67.

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De acuerdo con los primeros reportes, conductores que circulaban por la zona alertaron a las autoridades tras percatarse de la maquinaria pesada abandonada a mitad del camino, lo que provocó incertidumbre sobre las causas del incidente. En un inicio, se manejó la versión de un posible accidente de gran magnitud; sin embargo, no se encontraron indicios de colisión reciente ni vehículos involucrados.

Posteriormente, habitantes del sector señalaron que el tractor "pudo haberse desprendido de la plataforma de un tractocamión que lo transportaba", presuntamente sin que el operador se diera cuenta o detuviera su marcha tras el incidente.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes procedieron a asegurar el área para evitar riesgos a la circulación, mientras se solicitaba el apoyo de grúas especializadas para el retiro de la pesada unidad.

A pesar de lo aparatoso de la escena, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños a otros vehículos. No obstante, el hecho generó expectación entre quienes transitaban por la zona, debido a las condiciones en las que fue encontrada la maquinaria y la falta de claridad sobre lo ocurrido.

Las autoridades mantienen el llamado a los transportistas para reforzar las medidas de seguridad en el traslado de maquinaria pesada, a fin de evitar este tipo de situaciones que pueden poner en riesgo a otros usuarios de la vía.

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JGH