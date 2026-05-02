Fuerte choque en Calkiní deja taxi en pérdida total y mujer con crisis nerviosa

Daños materiales de gran consideración dejó como saldo un fuerte choque entre una camioneta tipo Ertiga y un taxi de la cooperativa "Thu Tiip 'i' kin", en el cual iba el conductor y su pareja, quien terminó con crisis nerviosa después del fuerte impacto tras la imprudencia de ambos conductores de ganarle al semáforo.

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Los hechos ocurrieron en el cruzamiento de las calles 15 por 22, en el centro de la ciudad de Calkiní, donde ocurrió este fuerte accidente donde por fortuna no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales de gran consideración en ambos vehículos que se vieron involucrados. Testigos marcaron a los números de emergencia para que fuese abanderado el lugar, así como los conductores, quienes no daban crédito a lo que había ocurrido toda vez que ambos vehículos son de reciente adquisición, según los propietarios de ambos.

Tras el fuerte encontronazo y el reporte, arribaron rápidamente elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y dirigieron el tránsito vehicular debido a que se congestionó por ser un cruce de vialidades muy transitado. Minutos después, arribaron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, quienes valoraron a ambos conductores, quienes solo sufrieron golpes leves que no ameritaron su traslado al hospital, por lo que después de su valoración descendieron de la unidad de rescate con sus propios medios.

Al lugar de los hechos arribó la líder de la cooperativa "Thu Tiip ‘i’ kin", quien solicitó la presencia de su aseguradora para trámites legales de la unidad de pasaje, que reportó como pérdida total debido a que el golpe llegó hasta el motor de la camioneta Nissan Urvan, color rojo con blanco y placas de circulación A 011 BEG, con número económico 007. Esta fue remolcada por una grúa local junto con la camioneta Suzuki Ertiga con placas de circulación DKA 666 B, los cuales fueron trasladados al corralón para el deslinde de responsabilidades.

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JGH