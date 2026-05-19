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Campeche rebasa los 100 incendios urbanos en 2026; preocupa aumento de siniestros

Campeche acumula más de 100 incendios urbanos en 2026; autoridades alertan por el calor extremo y llaman a evitar tirar colillas y basura.

Por Alejandro Balan

19 de may de 2026

1 min

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Campeche supera los 100 incendios urbanos en 2026
Campeche supera los 100 incendios urbanos en 2026 / Por Esto!

De los más de 100 incendios urbanos registrados en lo que va del año en la capital, destacan cinco casos con daños de gran consideración en hogares y el deceso de un canino, siniestros en los que la intervención oportuna de los tres niveles de gobierno ha ayudado a evitar la pérdida de vidas humanas.

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La directora de Protección Civil Municipal, Guadalupe Rodríguez Chávez, destacó que, al último corte de 2026, la dependencia a su cargo ha contabilizado 39 incendios durante esta temporada. Sin embargo, precisó que la cifra se eleva a más de 100 siniestros si se consideran los reportes de la Subdirección de Bomberos de la Secretaría de Protección Civil Estatal (Seprocicam).

Tras dar a conocer las estadísticas, la funcionaria enfatizó que urge la colaboración de los ciudadanos para evitar situaciones de riesgo en la vía pública, exhortando a la población a no arrojar colillas de cigarro, basura ni otros desechos inflamables en las calles.

“Aun cuando comiencen las lluvias siguen las altas temperaturas, por eso debe haber colaboración de la gente para evitar afectaciones”, puntualizó Rodríguez Chávez.

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JGH

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