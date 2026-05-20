Taxi choca a motociclista y lo deja lesionado en Campeche



Un motociclista terminó lesionado luego de impactarse contra un taxi de la cooperativa “Águilas” sobre la avenida Resurgimiento entre Agustín Melgar, luego que el ruletero no respetó su alto y le cerró el paso al guiador de la motocicleta.



Los hechos ocurrieron cuando el joven motociclista avanzaba a gran velocidad sobre la citada avenida en preferencia y con dirección a la avenida escénica, cuando el taxi intentó cruzar la vialidad, provocando que el jinete chocara contra el costado izquierdo trasero de la unidad de alquiler.



Por la fuerza del impacto, el conductor terminó prácticamente debajo del automóvil con diversas lesiones en el cuerpo, mientras testigos solicitaban apoyo a los números de emergencia.



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Al sitio arribaron paramédicos del sector salud quienes brindaron atención al herido y lo valoraron en el lugar, mientras elementos policiacos abanderaron la zona para evitar otro accidente.