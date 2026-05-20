El fuego no da tregua en Siglo XXI: Nuevo incendio cerca del aeropuerto de Campeche provoca alarma

Habitantes de la unidad habitacional Siglo XXI se vieron alertados nuevamente por una extensa columna de humo, visible desde varios puntos de la ciudad, derivada de un incendio de gran magnitud en un terreno baldío con abundante maleza. Debido a la cercanía del siniestro con el aeropuerto, se generó una intensa movilización por parte de las autoridades tanto estatales como municipales.

Noticia Destacada Pondrán fin a las escrituras falsas en Campeche con nuevo candado digital para notarios

Tras el reporte inmediato de los vecinos al número de emergencias, al sitio arribó personal de Protección Civil, el cuerpo de Bomberos de la ciudad y elementos de la Policía Estatal, quienes brindaron apoyo con el abanderamiento del perímetro para evitar el paso de civiles y prevenir accidentes.

Asimismo, miembros de las brigadas de emergencia se distribuyeron en las zonas habitacionales aledañas con el objetivo de mantener informadas a las familias que se encontraban en alerta por la densidad del humo, evaluando en todo momento la posibilidad de una evacuación preventiva ante la magnitud de las llamas.

Hasta el momento no se ha confirmado si el fuego fue provocado o si derivó de las altas temperaturas combinadas con el efecto lupa por el exceso de basura en el sector. Mientras el cuerpo de Bomberos continuó trabajando intensamente para sofocar las llamas, los elementos policiacos permanecieron en el área brindando vigilancia y labores de prevención.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH