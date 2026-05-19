Campeche suspendería clases por ola de calor extrema; temperaturas superarían los 40 grados

Ante la alerta emitida por la Secretaría de Protección Civil (Seprocicam) por temperaturas que podrían superar los 40 grados centígrados en la entidad, la Secretaría de Educación (Seduc) anunció que se reducirán los horarios de salida e, incluso, podría suspenderse un día de actividades escolares si el calor se torna extremo, como medida para proteger a los alumnos de nivel básico.

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El titular de la Seduc, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, recordó que el sector educativo cuenta con protocolos aplicados en años anteriores durante las olas de calor, los cuales tienen el objetivo primordial de prevenir golpes de calor y afectaciones a la salud de las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Puntualizó que la primera acción inmediata será el ajuste de los horarios escolares para permitir que las y los alumnos salgan más temprano de las aulas, evitando así que permanezcan expuestos a las altas temperaturas durante las horas de mayor intensidad solar.

“Entraríamos primeramente a la reducción de horario”, indicó el funcionario, al señalar que las escuelas podrían adelantar su salida al mediodía para que los menores lleguen a sus hogares antes del periodo más crítico del día, el cual se registra habitualmente entre la una y las tres de la tarde.

Sarmiento Maldonado precisó que actualmente las autoridades educativas se mantienen muy atentas a los reportes meteorológicos emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y por la propia Seprocicam, ya que, de persistir o aumentar el termómetro, se analizaría la suspensión temporal de clases presenciales. Indicó que, si las temperaturas rebasan los 40 grados centígrados, la Seduc solicitaría formalmente la suspensión de al menos un día de clases como medida preventiva.

Asimismo, el secretario exhortó a las madres y padres de familia a mantener hidratados a sus hijos, enviándolos a las escuelas con suficiente agua y ropa ligera, mientras que al personal docente se le instruyó evitar cualquier tipo de actividad al aire libre, aun cuando los planteles cuenten con domos o espacios techados.

Finalmente, subrayó que la prioridad absoluta es garantizar la seguridad y la salud de la comunidad estudiantil, por lo que las medidas preventivas podrían ajustarse o endurecerse conforme evolucionen las condiciones climáticas en Campeche durante los próximos días.

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JGH