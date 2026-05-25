Torrencial aguacero inunda vivienda y derriba árboles en Hopelchén

El aguacero del domingo por la noche, que se alargó hasta las primeras horas de este lunes, dejó la cocina y el traspatio de una vivienda inundada en la comunidad de Ich Ek. En este punto, la corriente de agua atravesó la localidad y desembocó en su parte noreste, sin causar afectaciones en las zonas más bajas de este poblado ubicado a 15 kilómetros de la cabecera municipal.

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La lluvia torrencial inició alrededor de las ocho de la noche en la ciudad de Hopelchén e inmediaciones. Sin embargo, de acuerdo con la información recabada en la comunidad de Ich Ek, el aguacero comenzó más tarde y se prolongó hasta las primeras horas de la madrugada, lo que afectó a la vivienda citada. En dicho hogar, el agua buscó su cauce natural rápidamente, aunado a que el dueño y sus vecinos lograron abrir una zanja que ayudó a que el líquido fluyera con mayor velocidad.

Asimismo, en el centro del poblado, cerca de la primaria Justo Sierra Méndez, se formaron fuertes corrientes de agua por ser un paso natural. El agua corrió por los canales pluviales y desembocó cerca de las tierras mecanizadas, sin causar más daños a las casas.

Por otro lado, el reblandecimiento de la tierra provocó la caída de varios árboles sobre las carreteras del centro del municipio, principalmente. Esto movilizó a los brigadistas de Protección Civil de la comuna, quienes antes del mediodía de este lunes y con ayuda de motosierras despejaron las vías de comunicación.

En la zona de curvas del kilómetro 105 de la vía federal 261 Hopelchén a Bolonchén de Rejón, cayeron dos árboles sobre el pavimento, mientras que en otro tramo de la misma zona varias ramas obstruyeron el asfalto. Los brigadistas liberaron la circulación para evitar accidentes en esta ruta tan transitada.

De igual manera, en la carretera estatal Hopelchén a Dzibalchén, cerca del poblado de Komchén, cayó otro árbol y varias ramas bloquearon la vialidad. Por último, Protección Civil no reportó afectaciones mayores en la ciudad de Hopelchén tras el torrencial aguacero que duró poco más de dos horas.

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JGH