Rehabilitación de manglares en Progreso muestra resultados positivos para la fauna

El puerto de Progreso está teniendo importantes avances en los trabajos de saneamiento de las zonas de manglar de la cabecera municipal, como parte de las intensas labores de limpieza y rehabilitación de espacios naturales que desde hace varios años encabeza el ayuntamiento.

A lo largo de todo este tiempo, autoridades locales y sociedad civil han mantenido el compromiso de recuperar y rehabilitar los ecosistemas naturales de Progreso, lo que ha permitido avances significativos en la limpieza de áreas de manglar que durante muchos años permanecieron en el abandono.

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De acuerdo con autoridades municipales, en los últimos meses únicamente en la cabecera municipal se ha logrado retirar una importante cantidad de basura, lo que ha permitido reducir hasta en un 60 por ciento los niveles de contaminación en la zona. Esta acción representa un beneficio directo para la flora y fauna del lugar, ya que durante años la acumulación de desperdicios afectó de manera considerable a diversas especies.

Asimismo, se recordó que de manera constante se han realizado intensas jornadas de saneamiento en toda la franja de manglar y en los refugios pesqueros, desde Chicxulub hasta Chuburná. Gracias a estos trabajos, actualmente ya se observa una mayor fluidez del agua y no únicamente zonas estancadas; además, el regreso de diversas aves y especies de peces refleja los resultados del esfuerzo conjunto de autoridades y ciudadanos.

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Por su parte, la Dirección de Pesca y Desarrollo Agropecuario, encargada de las labores de saneamiento y recuperación, destacó que estos resultados son producto del esfuerzo diario de los trabajadores, así como de la participación activa de la sociedad, que se ha sumado a múltiples campañas de limpieza, permitiendo avances importantes en la recuperación de estos espacios.

Finalmente, las autoridades señalaron que los trabajos continuarán en toda la franja de ciénega y playas de Progreso y sus comisarías, con el objetivo de evitar nuevos focos de contaminación en estos ecosistemas. De igual forma, exhortaron a la población a no arrojar desperdicios ni contaminar las áreas recuperadas, advirtiendo que quienes sean sorprendidos realizando estas acciones serán sancionados conforme a las disposiciones municipales vigentes.