Congreso de Campeche aprueba reforma constitucional y prórroga elección judicial a 2028

Al aprobar el Congreso Local la reforma Constitucional en el artículo 135, con nuevas disposiciones para la integración y operación de los órganos encargados de impartir justicia, tanto a nivel federal como estatal, y se prorroga su elección para el 2028, la consejera presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Clara Concepción Castro Gómez, planteó que esto les permite tener una mejor atención en las elecciones locales.

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El Estado renovará el Poder Ejecutivo para el periodo 2027-2032, los 13 ayuntamientos para el trienio 2027-2030, así como el Poder Legislativo con sus 35 integrantes (21 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional) y las 20 juntas municipales.

Además, se elegirá a los dos diputados federales para los distritos 01 y 02 de la entidad.

La consejera electoral manifestó que ya tenían un adelanto sobre la elección judicial, aunque ahora se deben analizar las nuevas reformas aprobadas, incluida la iniciativa de modificación a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales presentada por el organismo público local electoral.