Presidenta Claudia Sheinbaum impulsa Plan Nacional del Maíz Nativo: busca llegar a un millón de productores en 2028

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este viernes 29 de mayo de 2026 el evento del Plan Nacional del Maíz Nativo en Jocotitlán, Estado de México, donde afirmó que la defensa de este grano forma parte de la identidad nacional, la soberanía alimentaria y el reconocimiento al trabajo de las comunidades campesinas.

Durante su mensaje, la mandataria sostuvo que el maíz nativo representa el origen cultural de México y destacó que su conservación no solo implica proteger una semilla, sino también mantener vivas las prácticas agrícolas heredadas por generaciones.

El programa federal “El Maíz es la Raíz” fue presentado previamente como una estrategia para conservar, producir, transformar y comercializar maíz nativo con acompañamiento técnico, maquinaria comunitaria y valor agregado para las cosechas excedentes.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el Plan Nacional del Maíz Nativo?

Sheinbaum explicó que el programa busca organizar a campesinas y campesinos en comunidades milperas, mejorar los suelos, conservar semillas y fortalecer la producción mediante bancos comunitarios de germoplasma.

También señaló que el objetivo es que las familias mantengan el autoconsumo y, al mismo tiempo, obtengan ingresos adicionales con productos como tortillas, tostadas u otros derivados del maíz.

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La presidenta indicó que actualmente el plan alcanza a cerca de 200 mil productoras y productores, pero la meta es llegar al menos a un millón en 2028. En su discurso, subrayó que el maíz nativo debe ser protegido frente al avance de semillas híbridas y la dependencia de empresas productoras de semillas.

Sheinbaum vincula programas del campo con la Cuarta Transformación

En Jocotitlán, la mandataria defendió el apoyo público al campo y aseguró que su gobierno también impulsa inversión privada, pero sin abandonar lo que definió como la raíz de México.

En ese contexto, vinculó el Plan Nacional del Maíz Nativo con la visión de la llamada Cuarta Transformación, al señalar que el desarrollo debe incluir a las comunidades campesinas y no concentrarse solo en grandes inversiones.

Sheinbaum también aprovechó el evento para destacar programas sociales como la pensión para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad, becas para estudiantes, Producción para el Bienestar, Fertilizantes gratuitos y Sembrando Vida.

Sheinbaum critica gobiernos anteriores y llama a defender avances sociales

La presidenta contrastó su proyecto con los gobiernos del periodo neoliberal, a los que acusó de favorecer a grupos privilegiados y dejar de lado al pueblo.

Además, afirmó que los programas sociales y las obras públicas actuales son resultado de una administración basada en la honestidad y en el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”.

Al cierre de su mensaje, Sheinbaum llamó a defender lo que consideró conquistas del pueblo de México y afirmó que su gobierno mantendrá el vínculo con la ciudadanía. El evento concluyó con una defensa del maíz nativo como símbolo cultural, económico y social del país.

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