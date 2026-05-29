Elección judicial en Campeche se aplaza hasta 2028; IEEC priorizará gubernatura en 2027

Al aprobar el Congreso local la reforma constitucional al artículo 135, con nuevas disposiciones para la integración y operación de los órganos encargados de impartir justicia, tanto a nivel federal como estatal, y prorrogar su elección para 2028, la consejera presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de Campeche IEEC, Clara Concepción Castro Gómez, planteó que esto permitirá brindar una mejor atención a las elecciones locales.

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El Estado renovará el Poder Ejecutivo para el periodo 2027-2032, los 13 ayuntamientos para el trienio 2027-2030, así como el Poder Legislativo con sus 35 integrantes, 21 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, además de las 20 juntas municipales.

También se llevará a cabo la elección de los dos diputados federales correspondientes a los distritos 01 y 02 de la entidad.

La consejera electoral manifestó que ya tenían un adelanto sobre el tema de la elección judicial; sin embargo, ahora deberán analizar las nuevas reformas aprobadas, incluida la iniciativa de modificación a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales presentada por el organismo público local electoral.

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JGH